Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür - Son Dakika
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Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür

23.06.2022 18:13
Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iki gününü Efeler'e ayıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iki gününü Efeler'e ayıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere Efeler diyarı Aydın'a geldi. Selçuk Efes Havaalanı'nda CHP Genel Başkanı'nı karşılayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçedeki programlarına katıldı. Kılıçdaroğu Aydın programının ilk gününde Aydın Tekstil Parkı'nda toplu açılış törenine katılırken, ikinci gün ilçedeki şoförlerle kahvaltıda bir araya geldi. Aydın Şehiriçi Otobüsleri Kooperatifi'nde düzenlenen programa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay katıldı. Kahvaltı buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şoför esnafının sorunlarını dinledi, akaryakıta gelen zamlara dikkati çekti.

Başkan Mehmet Fatih Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Genel Başkanımız, Aydın programında iki gününü Aydın'ın en büyük ve merkez ilçesi Efeler'imize ayırdı, Efelerli hemşehrilerimizle kucaklaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efeler'imizde Genel Başkanımızın politikalarını uygulamaya, vatandaşımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür - Son Dakika
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