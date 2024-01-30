Başkan Atay Hanımevi\'nde kadınlarla buluştu

Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla bir araya geldi

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımevi'nde kadın vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'ye örnek projelerinden Hanımevi'nin kadın misafirlerini ziyaret etti. Kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri, kitap okuyabildikleri, özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabildikleri 6 ayrı mahallede hizmet veren Hanımevleri'ne kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınların gösterdikleri ilgiyi karşılıksız bırakmayan Başkan Atay, kadın vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Efeler Mahallesi Hanımevi'ni ziyaret eden Başkan Mehmet Fatih Atay kadın konuklarla samimi sohbetler gerçekleştirerek, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Projelerinde Efeler'in kadınlarına uyguladığı pozitif ayrımcılığı sürdüreceklerini belirten Başkan Atay; kadınlar, çocuklar, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kucaklayan, onların hayatına dokunan işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçedeki kadın derneklerin temsilcilerinin de aralarında olduğu Efeler Hanımevi'nin konukları da kadınların her daim yanında olan Başkan Atay'a teşekkür etti.