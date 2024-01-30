 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Hanımevi'nde kadın vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini paylaştı.

Başkan Atay Hanımevi\'nde kadınlarla buluştu
30.01.2024 - 00:02,  Güncelleme: 00:34
Abone Ol

Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla bir araya geldi

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımevi'nde kadın vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'ye örnek projelerinden Hanımevi'nin kadın misafirlerini ziyaret etti. Kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri, kitap okuyabildikleri, özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabildikleri 6 ayrı mahallede hizmet veren Hanımevleri'ne kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınların gösterdikleri ilgiyi karşılıksız bırakmayan Başkan Atay, kadın vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Efeler Mahallesi Hanımevi'ni ziyaret eden Başkan Mehmet Fatih Atay kadın konuklarla samimi sohbetler gerçekleştirerek, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Projelerinde Efeler'in kadınlarına uyguladığı pozitif ayrımcılığı sürdüreceklerini belirten Başkan Atay; kadınlar, çocuklar, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kucaklayan, onların hayatına dokunan işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçedeki kadın derneklerin temsilcilerinin de aralarında olduğu Efeler Hanımevi'nin konukları da kadınların her daim yanında olan Başkan Atay'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Kadın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla buluştu - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Atay Hanımevi'nde kadınlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement