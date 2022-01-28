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Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı - Son Dakika

Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı

28.01.2022 16:12
Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi üyeleriyle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi üyeleriyle buluştu. Köy Enstitüleri'nin tarihi önemini vurgulayan Başkan Atay, "Eğer Köy Enstitüleri zamanında topluma cumhuriyet değerlerini öğretmeseydi cumhuriyetimiz çoktan yıkılırdı" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 81. yıl dönümü nedeniyle Menderes Park'ta düzenlenen kahvaltıda Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in de katıldığı etkinlik sıcak ve keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Köy Enstitülülerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Atay, "Köy Enstitüleri cumhuriyetin yıkılmaz temellilerini oluşturan bir fikir kulübüydü. Yetiştirdiği öğrenciler bütün ülkeye yayılarak cumhuriyetin temellerini toplumumuza aşıladılar. Bugün cumhuriyeti birlileri yıkamıyor ise sizin en büyük neden olduğunuzu düşünüyorum. Köy Enstitüleri'nin anlayışı topluma; çağdaşlığı, sanatı, fikri, eğitimi, hoşgörüyü, demokrasiyi benimsetmeseydi inanın ki bu cumhuriyet çoktan yıkılırdı. Bize, bu topluma her şeyi siz öğrettiniz, başımızın tacısınız, sizlere sonsuz minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Remzi Çomakçı ise etkinlik için Başkan Atay'a teşekkür ettikten sonra halk arasında Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'ne sadece eğitimciler ya da öğretmen kökenliler üye olur gibi bir anlayış olduğunu oysa bunun doğru olmadığını, kapılarının herkese açık olduğunu belirtti. Çomakçı, "Derneğimizde farklı meslek gruplarından da üyeler var. Aydın şubemizde 295 üyemiz arasında ağırlıklı olarak eğitimciler olmakla birlikte akademik çevrelerden, hukukçulardan farklı meslek gruplarından çok sayıda üyemiz var" dedi.

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 81. yıl dönümü olan 17 Nisan 2021'de yapılması planlanan etkinlik, koronavirüs salgınında alınan üst düzey tedbirler nedeniyle ertelenmişti. Etkinlikte Başkan Atay emekli öğretmenler Hatice Uçar ve Ahmet Taşkın'a plaket takdim etti. 90 yaşının üstündeki 4 dernek üyesine teşekkür plaketi, geçmişte derneğe bağışta bulunan 36 üyeye de teşekkür belgesi verildi. Takdim edilen plaketler ve belgeler üyelerin sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamaması üzerine çocuklarına teslim edildi. - AYDIN

Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı
Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı
Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı

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Mehmet Fatih Atay, Köy Enstitüleri, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı - Son Dakika


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