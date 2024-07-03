Kayseri\'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde İl Halk Kütüphanesi yapılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapılan 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip İl Halk Kütüphanesi'ne ilişkin kapsamlı brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri'ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçirmeye hazırlanırken, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan İl Halk Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek olan İl Halk Kütüphanesi ile ilgili kapsamlı brifing aldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi ile ilgili kapsamlı sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sunum sonrası yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin içerisine yapmış olduğumuz 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan Kayseri'mizin inşallah gururu olacak önemli bir projesi İl Halk Kütüphanesi'ni hayata geçirmek üzere sonlara doğru yaklaşıyoruz" dedi.

"24 Saat Hizmet Verecek"

Projenin bitmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İçerisinin donanımı dışında inşaat yüzde yüz aşamasına yaklaştı. Bitmek üzere. Burada 250 kişilik bir konferans salonu, 120 bin kitap konulacak ortam. 100 kişilik grup çalışması yapılabilecek ayrıca bir ortam, mini sergi salonu, Mimar Sinan'ımız hemşehrimizin ayrı bir köşesi ve orada oluşturulacak kitaplığı, özel koleksiyonları sergileyeceğimiz ortam, çocuk kütüphanesi, bebek kütüphanesi ayrıca içerisinde, bünyesinde olacak ve en önemli özelliği her yaş grubuna hitap edecek olan bir kütüphane olarak anılacak. 24 saat de hizmet verecek."

Büyükkılıç, kütüphane içerisinde ayrıca bireysel ihtiyaçları karşılamak amacıyla da mini bir kafeterya olacağını vurgulayarak, "Oradaki kütüphanede çalışacak çocuklarımıza böylece, dışarıya git-gel ortamına fırsat vermeden gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağı bir mekan ayrıca mevcut olacak. Bütün bu özellikleri ile birlikte gerçekten Kayseri'miz için de Orta Anadolu'muz için de önem arz eden, projesiyle de biz değerli mimarımız Ahmet beye özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Akıllı Şehir Projesiyle de Uyumlu"

Kütüphanenin 'Akıllı Şehir' projesiyle de uyumlu olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yüz akımız olacak olan, içerisine girecek kitap kurtlarının çıkmamasını sağlayacak en güzel ortamı böylece oluşturmuş olacağız. Amacımız bu kütüphanenin herkesin aradığını buluyor olması. Ayrıca, dijital kütüphane boyutu da burada söz konusu olacak. Günün şartlarına uyarlanmış, bir bakıma akıllı şehir projesiyle de uyumlu hale gelmiş olan bir kütüphaneye kavuşmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bu projede emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makarr-ı Ulema, Makarr-ı Evliya diye bilinen alimler ve veliler şehri Kayseri'miz yeni alimler yetiştirecek olan bir şehir olma özelliğini korumaya devam edecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 15'inci kütüphanemiz ama başat olacak." - KAYSERİ