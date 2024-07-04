Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜGVA Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜGVA Heyetini Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜGVA Heyetini Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve heyetini makamında konuk etti. Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik projeleri için sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, gençlere verdiği hizmetler için şükranlarını iletti.

04.07.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve heyetini makamında konuk etti.

Gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'genç dostu şehir' ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yeni dönemde de gençlere yönelik projeleri için kolları sıvarken, Türkiye'de gençleri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile de ilişkilerini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve beraberindeki heyeti kabul eden Başkan Büyükkılıç; "TÜGVA Genel Başkan Yardımcımız Tuba Arslan ve beraberindeki misafirlerimizi belediyemizde konuk ettik. Gençlerimiz geleceğimizdir ve onlar için projeler üretip faaliyetlerde bulunmanın yanı sıra onları temsil eden böylesine Sivil Toplum Teşkilatlarımız ile de ilişkilerimizi sürdürmeye özen gösteriyoruz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten ve gösterilen samimiyetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, başta gençler için verdiği hizmetler olmak üzere tüm faaliyetleri dolayısıyla da şükranlarını iletti.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜGVA Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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