Başkan Büyükkılıç Ramazan'da Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Ramazan'da Hemşehrileriyle Buluştu

Başkan Büyükkılıç Ramazan\'da Hemşehrileriyle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar ve sahur programlarında Kayserililerle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı. İstanbul'daki iftar programına ve Kayseri'deki Gençlik Sahuru Programı'na katılarak gençlerle bir araya geldi.

14.03.2025 13:15  Güncelleme: 13:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği iftar programında İstanbul'da yaşayan Kayserililerle, sahurda ise Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği'nin düzenlediği Gençlik Sahuru Programı'nda gençlerle buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının bereketini gencinden yaşlısına tüm Kayserililerle birlikte yaşamaya devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar programını değerlendiren Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği iftar programında hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini birlikte hissettiğimiz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Gençlerle Sahur Buluşması

İstanbul programının ardından gece saatlerinde kente dönen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği'nin düzenlediği Gençlik Sahuru Programı'na katılarak gençlerle buluştu.

Emirgan'da düzenlenen sahur programına, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ve çok sayıda genç katıldı.

Sahur programındaki konuşmasında gençlere olan sevgisini dile getiren Büyükkılıç, "Biz sizleri seviyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak gençlik bazında bir arada olmak herkese nasip olmaz. Gecenin bu saatinde, sahur vesilesi ile bir araya gelmek, bir kaygının insanı olmak her gence nasip olmaz. O açıdan sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Değerli valimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Her birinizi bağrıma basıyor, iyi ki varsınız diyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da TÜGVA'nın Kayseri'deki kuruluş sürecinden bahsederek, "Temelinde, mayasında iman var, inanç var, gayret var. Böyle bir gençlik, böyle bir nesil Allah'ın izniyle yüzlerce yıl devam eden bu şuuru inşallah daha da yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz" dedi.

Sahur buluşması programında konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ise TÜGVA ailesi olarak bu çalışmaların hepsini 81 il, 605 ilçede gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Bu salonda başkasının acısını hisseden ve gençler için gece gündüz mücadele eden kardeşlerimi görüyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu. Beşinci, bu programda emeği geçen il büyüklerine teşekkür ettiğini dile getirerek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı, Türkiye'nin hedeflerine doğru ilerlediğini sözlerine ekledi.

Sahur programında gençlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, onlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirirken gençler de kente hizmetleri ve gençlere desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç Ramazan'da Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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