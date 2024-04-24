Başkan Çavuşoğlu koltuğunu özel çocuklara devretti - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu koltuğunu özel çocuklara devretti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel çocuklara koltuğunu devretti. Başkan Çavuşoğlu, daha engelsiz bir Türkiye ve Denizli için çalışacaklarını belirtti.

24.04.2024 00:32  Güncelleme: 00:56
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Başkan Çavuşoğlu koltuğunu özel çocuklara devretti

Başkanlık koltuğuna oturan Ülkülü; "Bir çocuk gülümsediği zaman bir şehir mutlu olur"

Başkan Çavuşoğlu; "Daha engelsiz bir Türkiye, daha engelsiz bir Denizli için"

DENİZLİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel çocukları da unutmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, koltuğunu engelli öğrencilere devretti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu çocuklara devretti. Denizli'de ilk kez bu yıl 23 Nisan'da özel çocukları da unutmayan Başkan Çavuşoğlu koltuğunu 6 çocukla paylaştı. Başkan Çavuşoğlu 23 Nisan sabahı Atatürk Ortaokulu'ndan Kaan Ülkülü ile birlikte Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Efekan Ayvaz, Denizli Görme Engelliler İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Taci Efe Erdoğan, Polis Amca Özel Eğitim Okulu öğrencisi Abdurrahman Yılmaz, Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu öğrencisi Burak Bahar ve Kelleci İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Ramazan Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ailelerinin ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği çocuklar hep birlikte Başkan Çavuşoğlu'nun makamına oturarak 23 Nisan sevinci yaşadı.

"Daha engelsiz bir Türkiye, daha engelsiz bir Denizli için"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Çavuşoğlu, böylesine anlamlı bir günde engelli öğrencilerle de koltuğunu paylaşmak istediğini belirterek, "Hem farkındalığımız olsun hem de engellilerle ilgili yaşadığımız sürece bir katkımız olsun istedik" diye konuştu. Söz konusu farkındalık için katkılarından dolayı öğrenci aileleri ve öğretmenlerine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, "Umarız ki Denizli'yi engellerin ortadan kalktığı bir şehir haline hep beraber getiririz. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için hep beraber çözümler bulacağız. Daha engelsiz bir Türkiye, daha engelsiz bir Denizli için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar mutlu, Denizli mutlu"

Başkanlık koltuğuna oturan Atatürk Ortaokulu'ndan Kaan Ülkülü, "Sayın meslektaşım" diye hitap ettiği Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ülkülü, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Bir çocuk gülümsediği zaman bir şehir mutlu olur. Bu bilinç ve sorumlulukla Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimiz yani çocuklarımız için varız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar mutlu, Denizli mutlu" dedi. Tüm halkı 23 Nisan kutlamalarına davet ederek herkese teşekkür eden Ülkülü, "Ama en büyük teşekkürüm Mustafa Kemal Atatürk'e, O'nun evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Birlik ve beraberlik içinde bayramın kutlu olsun Denizli" dedi. İşitme engelli Efekan Ayvaz işaret diliyle 23 Nisan'ı kutlarken, görme engelli Taci Efe Erdoğan ise şiir okudu, bedensel engelli Abdurrahman Yılmaz da İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Çocuk başkanlardan gülümseten talimatlar

Konuşmaların ardından çocuk başkanlar talimatlarını verdi. Görme engelli Taci Efe Erdoğan, okullarındaki çimlerin uzadığını, görme engelli arkadaşlarının yürürken ya da oynarken çimlere takılarak düşebildiğini belirterek hemen çimlerin biçilmesini istedi. Okullarına piknik masası ve 1 adet zilli top da isteyen Erdoğan, Başkan Çavuşoğlu'nu okullarına davet ederek, "İsterseniz ders yaparız, isterseniz oyun bile oynarız" demesi ziyarete renk kattı. Başkan Çavuşoğlu ise "Ne kadar mütevazisin 1 tanemi top istiyorsun?" demesi üzerine Erdoğan, "Çok tane olsun, arkadaşlarımız için bir sürü top olsun, halkımız için yapalım bunları" cevabı gülüşmelere neden oldu. Başkan Çavuşoğlu daha sonra tüm çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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