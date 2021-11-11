Üye Girişi
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da kimse yalnız değildir" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da kimse yalnız değildir"

11.11.2021 00:59
Başkan Çolakbayrakdar:

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara hız kesmeden devam ediyor.

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara hız kesmeden devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 49 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini hayata geçirdi.

Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 49 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi :

"Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz ve projeler üretiyoruz. Gerek fiili gerekse inşai çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 49 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Bir yandan 'Yeni bir Kocasinan' inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibine verilen 627 bin 184 ürün olmak üzere yaklaşık 170 bin vatandaşın ihtiyacına cevap verdi."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yemek dağıtımına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. - KAYSERİ

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da kimse yalnız değildir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 02:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da kimse yalnız değildir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement