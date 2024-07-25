Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor

Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesinin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz' dedi.

25.07.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesinin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' hazırlık toplantısı Başkan Doğan'ın katılımıyla, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gerçekleştirildi. Toplantıda 'Kariyer ve İstihdam Ofisi'nin kamu kurum ve kuruluşlarından da destek alarak hareket edileceğinden, ofisin kariyer danışmanlığı vereceğinden, staj imkanı sağlayacağından ve CV Bank kurulacağından bahsedildi. Odalar, STK'lar ve derneklerin de bu işin içinde olacağı belirtildi.

"Daha mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte çalışalım"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ortak akıl ve iş birliği ile Denizli'mizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm olarak istihdama katkı sağlamayı istiyoruz. Hep birlikte, güçlü ve etkili bir iletişimle bu 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesini hayata geçirebilir, liyakati olanı, liyakat arayanla buluşturabiliriz. Merkezefendi olarak biz buna tüm kalbimizle talibiz. Hep beraber, ilçemizde işsizliğe karşı bir set oluşturalım. Hemşehrilerimizin işe, sizin de nitelikli çalışana ihtiyacı var. O halde gelin, bu birlikteliği hep beraber kuralım ve daha iyi, daha mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte çalışalım. İş arayanla işveren arasında liyakatli bir köprü kuracağız. Ayrıca, belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz. Birlikte, daha güçlü Merkezefendi, daha güçlü Denizli için çalışıyoruz" dedi.

"Üyelerimizin ağırlıklı bölümü personel istihdamı konusunda kronikleşen bir soruna sahip"

Sanayi Odası olarak üzerlerine düşen görevi yapmakta hazır olduklarını ifade eden Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Sezgi Akbaş da "Burada biz insanların iş aramama sebeplerine genel itibariyle baktığımızda temel sebebinin ev işleriyle meşgul olmaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kadınların işgücü piyasasına katılımı söz konusu olduğunda Merkezefendi Belediyemizin hali hazırda yürüttüğü çocuk bakım yükümlülükleri ile ilgili hususunda gündemde kalması gerektiğini düşünüyorum. DSO olarak bin 800 üyemiz var. Yaklaşık 900'ü yüzde 51'i Merkezefendi sınırları içerisinde. Bu üyelerimizin ağırlıklı bölümü personel istihdamı konusunda kronikleşen bir soruna sahip. Merkezefendi Belediyesi ile yapılacak her faaliyete DSO olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ancak biz artık üretimde personel bulmakta zorlanıyoruz"

Her geçen gün büyüyen sanayisi ve istihdam sayısına rağmen personel bulmakta güçlük yaşadıklarını dile getiren DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu ise "Maalesef insanlarımız son zamanlarda çalışmama, kolay para kazanma peşinde. Biz bunu ailelere anlatarak çocukları bu şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Proje çok güzel. Biz buna destek olmalıyız. Biz sanayiciler olarak bu işin sonuna kadar takip edip, bizlere görev verildiği takdirde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Denizli yüksek istihdam sağlayan bir il. Ancak biz artık üretimde personel bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda hepimiz birlikte programa dahil olup, elimizi taşın altına koyup üzerimize düşen görevleri yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 20:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement