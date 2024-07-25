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Başkan Doğan, Merkezefendi'ye kariyer ve istihdam ofisi kazandırılıyor

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesinin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' hazırlık toplantısı Başkan Doğan'ın katılımıyla, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gerçekleştirildi. Toplantıda 'Kariyer ve İstihdam Ofisi'nin kamu kurum ve kuruluşlarından da destek alarak hareket edileceğinden, ofisin kariyer danışmanlığı vereceğinden, staj imkanı sağlayacağından ve CV Bank kurulacağından bahsedildi. Odalar, STK'lar ve derneklerin de bu işin içinde olacağı belirtildi.

"Daha mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte çalışalım"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ortak akıl ve iş birliği ile Denizli'mizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm olarak istihdama katkı sağlamayı istiyoruz. Hep birlikte, güçlü ve etkili bir iletişimle bu 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesini hayata geçirebilir, liyakati olanı, liyakat arayanla buluşturabiliriz. Merkezefendi olarak biz buna tüm kalbimizle talibiz. Hep beraber, ilçemizde işsizliğe karşı bir set oluşturalım. Hemşehrilerimizin işe, sizin de nitelikli çalışana ihtiyacı var. O halde gelin, bu birlikteliği hep beraber kuralım ve daha iyi, daha mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte çalışalım. İş arayanla işveren arasında liyakatli bir köprü kuracağız. Ayrıca, belediyemize sosyal yardım noktasında destek için gelen hemşehrilerimizden çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirerek balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz. Birlikte, daha güçlü Merkezefendi, daha güçlü Denizli için çalışıyoruz" dedi.

"Üyelerimizin ağırlıklı bölümü personel istihdamı konusunda kronikleşen bir soruna sahip"

Sanayi Odası olarak üzerlerine düşen görevi yapmakta hazır olduklarını ifade eden Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Sezgi Akbaş da "Burada biz insanların iş aramama sebeplerine genel itibariyle baktığımızda temel sebebinin ev işleriyle meşgul olmaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kadınların işgücü piyasasına katılımı söz konusu olduğunda Merkezefendi Belediyemizin hali hazırda yürüttüğü çocuk bakım yükümlülükleri ile ilgili hususunda gündemde kalması gerektiğini düşünüyorum. DSO olarak bin 800 üyemiz var. Yaklaşık 900'ü yüzde 51'i Merkezefendi sınırları içerisinde. Bu üyelerimizin ağırlıklı bölümü personel istihdamı konusunda kronikleşen bir soruna sahip. Merkezefendi Belediyesi ile yapılacak her faaliyete DSO olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ancak biz artık üretimde personel bulmakta zorlanıyoruz"

Her geçen gün büyüyen sanayisi ve istihdam sayısına rağmen personel bulmakta güçlük yaşadıklarını dile getiren DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu ise "Maalesef insanlarımız son zamanlarda çalışmama, kolay para kazanma peşinde. Biz bunu ailelere anlatarak çocukları bu şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Proje çok güzel. Biz buna destek olmalıyız. Biz sanayiciler olarak bu işin sonuna kadar takip edip, bizlere görev verildiği takdirde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Denizli yüksek istihdam sağlayan bir il. Ancak biz artık üretimde personel bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda hepimiz birlikte programa dahil olup, elimizi taşın altına koyup üzerimize düşen görevleri yapacağız" şeklinde konuştu.