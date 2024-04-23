Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan\'da Makamını Öğrencilere Devretti

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Hızırbey Ülkü İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, makamında çocukları ağırladı. Geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Genç, makamını Hızırbey Ülkü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e bıraktı. Temsili başkanlara Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Ortahisar Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Karahasan, okul müdürü Hakan Ayas ve öğretmen Gülay Yılmaz eşlik etti.

Temsili törende çocukluk anısını anlatan Başkan Genç, "Maçka ilçesinde ilköğretim okulumu okurken, 5. sınıf öğretmenim 23 Nisan Bayramı öncesinde bana, 'Sen hakim olacaksın, 23 Nisan'da hakimlik koltuğuna sen oturacaksın' dedi. Tabii çok büyük bir heyecandı benim için. 23 Nisan'da adliyeye gittim. Hakim beni koltuğuna oturttu. 'Bundan sonra hüküm, karar hepsi senin' dedi. O gün, o atmosferi yaşadığımda çok heyecanlanmıştım. Ondan sonra da içimize işledi, 'Ben hakim olacağım' dedim. Önce bir çocukluk hayali olarak o atmosferden etkilenip, ondan sonra da onu bir hedef haline getirip, o doğrultuda yol yürüdüm. Sonrasında hukuk okudum ve avukat oldum. İnşallah güzel yavrularımız için de bu zamandan başlayan hayalleri yarın gerçek olur" dedi.

Filistinli çocuklar unutulmadı

Başkan Genç, konuşmasının ardından koltuğunu, hayırlı olsun dilekleriyle öğrencilere devretti. İlk olarak söz alan Zeynep Özcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bu bayramı biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların özenerek baktığı bu bayrama sahip olan çok güzel bir ülkeyiz. Bizlere bu bayramı hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak bizleri makamında ağırlayan Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve ekibine tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Diğer öğrenci Muhammet Yekta Enön ise belediye olarak eğitime destek vereceklerini ifade ederken, Filistinli ve Doğu Türkistanlı çocukları unutmadı. Enön, "Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Onlar bu bayramı kutlayamıyorlar. Çünkü savaş var ülkelerinde. Ölüm korkusuyla yaşıyorlar" diye konuştu.

Başkan Genç, öğrencilerin yaptığı açıklamalardan gurur duyduğunu ve Filistin hassasiyetlerini çok önemsediğini belirterek, "Bayram vesilesiyle onlara dua edelim. Allah yardımcıları olsun inşallah. Bir an önce güzel bir gelecek onların olsun. Bağımsız bir Filistin devleti olsun. O devlette Filistinli çocuklar da yine Doğu Türkistan'daki çocuklar da bağımsız hür bir şekilde kendi ülkelerinde yaşasınlar. Tıpkı kendi ülkemizde olduğu gibi. İki başkanımız da harikaydı. Teşekkür ederiz. Çocukların gündemi hem şehirle ilgili ama hem de çocuklarla ilgili. Kıymetli hocalarım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Onlar artık sizin elinizde. Gönül rahatlığıyla koltuğu size devredebiliriz. Geleceğimiz sağlamdır sizinle beraber" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Genç, öğrencilere çiçek ve hediye takdim etti. - TRABZON