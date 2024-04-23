Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan\'da Makamını Öğrencilere Devretti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Hızırbey Ülkü İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e teslim etti. Başkan Genç, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde çocukluk anısını paylaştı ve Filistinli çocukları unutmadıklarını belirtti.

23.04.2024 12:57  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Hızırbey Ülkü İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, makamında çocukları ağırladı. Geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Genç, makamını Hızırbey Ülkü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep Özcan ile Muhammet Yekta Enön'e bıraktı. Temsili başkanlara Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Ortahisar Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Karahasan, okul müdürü Hakan Ayas ve öğretmen Gülay Yılmaz eşlik etti.

Temsili törende çocukluk anısını anlatan Başkan Genç, "Maçka ilçesinde ilköğretim okulumu okurken, 5. sınıf öğretmenim 23 Nisan Bayramı öncesinde bana, 'Sen hakim olacaksın, 23 Nisan'da hakimlik koltuğuna sen oturacaksın' dedi. Tabii çok büyük bir heyecandı benim için. 23 Nisan'da adliyeye gittim. Hakim beni koltuğuna oturttu. 'Bundan sonra hüküm, karar hepsi senin' dedi. O gün, o atmosferi yaşadığımda çok heyecanlanmıştım. Ondan sonra da içimize işledi, 'Ben hakim olacağım' dedim. Önce bir çocukluk hayali olarak o atmosferden etkilenip, ondan sonra da onu bir hedef haline getirip, o doğrultuda yol yürüdüm. Sonrasında hukuk okudum ve avukat oldum. İnşallah güzel yavrularımız için de bu zamandan başlayan hayalleri yarın gerçek olur" dedi.

Filistinli çocuklar unutulmadı

Başkan Genç, konuşmasının ardından koltuğunu, hayırlı olsun dilekleriyle öğrencilere devretti. İlk olarak söz alan Zeynep Özcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bu bayramı biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların özenerek baktığı bu bayrama sahip olan çok güzel bir ülkeyiz. Bizlere bu bayramı hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak bizleri makamında ağırlayan Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve ekibine tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Diğer öğrenci Muhammet Yekta Enön ise belediye olarak eğitime destek vereceklerini ifade ederken, Filistinli ve Doğu Türkistanlı çocukları unutmadı. Enön, "Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Onlar bu bayramı kutlayamıyorlar. Çünkü savaş var ülkelerinde. Ölüm korkusuyla yaşıyorlar" diye konuştu.

Başkan Genç, öğrencilerin yaptığı açıklamalardan gurur duyduğunu ve Filistin hassasiyetlerini çok önemsediğini belirterek, "Bayram vesilesiyle onlara dua edelim. Allah yardımcıları olsun inşallah. Bir an önce güzel bir gelecek onların olsun. Bağımsız bir Filistin devleti olsun. O devlette Filistinli çocuklar da yine Doğu Türkistan'daki çocuklar da bağımsız hür bir şekilde kendi ülkelerinde yaşasınlar. Tıpkı kendi ülkemizde olduğu gibi. İki başkanımız da harikaydı. Teşekkür ederiz. Çocukların gündemi hem şehirle ilgili ama hem de çocuklarla ilgili. Kıymetli hocalarım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Onlar artık sizin elinizde. Gönül rahatlığıyla koltuğu size devredebiliriz. Geleceğimiz sağlamdır sizinle beraber" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Genç, öğrencilere çiçek ve hediye takdim etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ahmet Metin Genç, Zeynep Özcan, Ahmet Metin, Metin Genç, 23 Nisan, Filistin, Trabzon, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement