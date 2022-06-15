Başkan Güler'den Çiftlik Mahallesi'ne ATM jesti - Son Dakika
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Başkan Güler'den Çiftlik Mahallesi'ne ATM jesti

15.06.2022 10:09
Başkan Güler'den Çiftlik Mahallesi'ne ATM jesti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Çiftlik Mahallesi sakinlerinden gelen talep doğrultusunda mahalleye ATM kurulması için Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Çiftlik Mahallesi sakinlerinden gelen talep doğrultusunda mahalleye ATM kurulması için Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.

Bin 626 nüfusuyla Köşk'ün en kalabalık mahallelerden biri olan, Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık geliyor. Zamanının çoğunu arazilerinde ve hayvanlarıyla geçirerek geriye kalan kısıtlı zaman diliminde ilçe merkezine gidemeyen Çiftçilerin talebi doğrultusunda harekete geçen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Banka yetkilileriyle görüşerek mahalleye ATM cihazı kurulması için düğmeye bastı.

ATM'nin bir an önce mahalleye kurulması için banka yetkilileriyle protokol imzalayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Çiftlikli hemşehrilerimizin önemli bir kısmının gelir kaynağı tarım ve hayvancılık. Sezon boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan hemşehrilerimiz, kısıtlı zaman diliminde bankacılık işlemlerini yapmak için ilçe merkezimize gelmekte zorlandıklarını ifade ederek mahallemize bir ATM cihazı kurulması yönünde taleplerini bize ilettiler. Banka yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Köşk Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaparak, Çiftlik mahallemize ATM cihazı kurulması için bedelsiz yer tahsisimizi gerçekleştirdik ve bugünde protokolümüzü imzaladık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler'den Çiftlik Mahallesi'ne ATM jesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Güler'den Çiftlik Mahallesi'ne ATM jesti - Son Dakika
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