Başkan Gürün\'den 18 Mart mesajı

Yerel

Çanakkale Destanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce vatan evladının tarihe altın harflerle kaydettiği kutlu zaferin adı olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 109 yıl önce Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin dünya tarihini değiştirdiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Çanakkale'nin her karış toprağında, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Gelibolu'da Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, Türk Milleti'nin cesaretini görürüz. Çanakkale Zaferi, Türk Ulus'unun birlik ve beraberlik halinde olduğunda üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün çocuklarımıza, gençlerimize en umutsuz durumlarda bile atalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabildiklerini, Çanakkale ruhunu iyi anlatmalı ve öğretmeliyiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Milletimizin bağımsızlık sevdasının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferi'mizin 109. yılını kutluyorum. Çanakkale'yi geçilmez yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, cepheye silah taşıyan 7 den 70'e tüm yurttaşlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA