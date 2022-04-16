Başkan Işık: "Gençlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Gözdenur Tilki, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı ile birlikte, Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı, makamında ziyaret eden Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Gözdenur Tilki, yönetim kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Tilki, Başkan Işık'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, yapılacak ortak çalışmaların faydalı olacağını ifade etti.

Başkan Işık, yapılacak olan iş birlikteliğine belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirterek, yapılan ziyaret için gençlere ve Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı'ya teşekkür etti. - KÜTAHYA