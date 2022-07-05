Başkan Keleş'ten Kızılay'a destek - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Keleş'ten Kızılay'a destek

05.07.2022 09:55
Başkan Keleş'ten Kızılay'a destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç ile birlikte Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetimini yeni binasında ziyaret etti.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetimini tebrik eden Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş bugüne kadar görmüş olduğu en başarılı ekip olduklarını söyledi.

Keleş konuşmasında; "Türk Kızılay'ın Kdz. Ereğli Şubesinin, yeni yönetimini yeni yerinde ziyaret etmek istedik. Bugüne kadar Türk Kızılay'ı hem Türkiye'de hem Kdz. Ereğli'de aynı zamanda uluslararası camiada da büyük hayır işlerine, yardım işlerine hep el attı her zaman düşenin yanında oldu, afetzedelerin yanında oldu. Kdz. Ereğli' de yeni bir yönetim seçildi. Bundan önce görev yapmış arkadaşlarımıza, rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce yeni bir yönetim anlayışı var kapıdan içeri girince bir şeylerin değiştiğini anlıyorsunuz, harika bir hizmet binası gerek personeliyle beraber gerek yönetim kuruluyla beraber birlikte çalışmaya Ereğli için çalışmaya ant içmiş bir grup var. Bugüne kadar görmüş olduğum en başarılı en dinamik ekip ve ekip anlayışı hakim, inşallah bu anlayış diğer sivil toplum kuruluşlarına da hasıl olur. Ben başta başkanımız Kürşat Yağız'ı yönetim kurulu üyesi Ramazan Toprak, Şakir Bayram ve diğer arkadaşlarımı tebrik ediyorum "dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yöneyim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Kızılay Şube başkanı Kürşat Yağız desteklerinden dolayı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve üyelerine teşekkür etti.

Yağız konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tahsin Bey ve Kadir Beye çok teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası bizim ortak paydaşlarımızdan beraber hareket ettiğimiz Ereğli'ye hizmet veren kuruluşlarımızdan birisi. Türk Kızılay'ına her zaman hem maddi hem manevi tüm desteği yapıyor. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 27 Şubat'ta yapmış olduğumuz kongreden sonra Ereğli'de kurumsallaşma adına çok iş yaptık ve kurumsallaşmanın devamı olarak da bu hizmet binasını açtık." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Konyalı Esnaf: Ben Halk Tv'yi, Fox Tv'yi Kapatmadığım İçin İşinden Ettiler Benim Çocuğumu Konyalı Esnaf: Ben Halk Tv'yi, Fox Tv'yi Kapatmadığım İçin İşinden Ettiler Benim Çocuğumu Kızılay'dan Nail Anlar'a gümüş madalya Kızılay'dan Nail Anlar'a gümüş madalya
Kaynak: İHA

Arslan Keleş, Kızılay, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Keleş'ten Kızılay'a destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Keleş'ten Kızılay'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement