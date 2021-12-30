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Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

30.12.2021 09:30
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ataevler Mahallesi genelinde yeni yapılan konutların içmesuyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz abone bağlantılarında bozulan asfalt yollar ile parke kaldırımlar başta olmak üzere, Şen, Gül, Öztürkler ve Aydınlık sokaklarında yapılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ataevler genelindeki çalışmalar iki ekip ile sürerken, çalışmalar kapsamında, asfalt yama işinde 500 ton asfalt, parke tamirat işinde ise 350 metrekare parke kaldırım tamiratı yapıldı. Bağlantı yollarında düzenleme yapan ekipler, üst yapı çalışmalarının tamamlanması ile sokakları daha modern bir görünüme kavuşturacak.

Yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde üst yapı çalışmaları hızla devam etmektedir. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile daha modern ve daha konforlu bir ulaşım ağı sağlanacaktır. Çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerim" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi

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Mustafa Kocaman, Doğalgaz, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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