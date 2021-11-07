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Başkan Mahçiçek: "2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz" - Son Dakika

Başkan Mahçiçek: "2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz"

07.11.2021 11:38
Başkan Mahçiçek:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'e 2 milyona yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'e 2 milyona yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kahramanmaraş Temsilciliği yönetici ve aileleriyle EXPO 2023 alanında bir araya geldi.

Kristal Lagün yanında yapılan kahvaltı programında Başkan Mahçiçek çocuklarla tek tek ilgilendi ve aileleriyle sohbet etti.

Mahçiçek bugünün özel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Expo tanıtım toplantılarımız dolayısıyla hemen hemen her gün farklı gruplarla kahvaltı programları düzenliyoruz. Ama en güzel ve en özel programlardan biri bugündü, çünkü özel çocuklarımız ve aileleriyle bir aradaydık. Emin olun ki, onlarla beraber olmaktan sofralarımızı paylaşmaktan çok mutlu olduk. Buraya gelip programımıza katıldıkları ve bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Az da olsa çocuklarımızı mutlu edebilmek, güzel zaman geçirmelerini sağlamak bizler için bir sevinç kaynağı. Ben bütün ailelerimize bu vesile ile bir kez daha hoş geldiniz diyor, çocuklarına, ailelerine Allah'tan sağlık, sıhhat temenni ediyorum" dedi.

EXPO'nun Kahramanmaraş'a değer katacağını söyleyen Başkan Mahçiçek, "Memleketimizin her şeyi var bir tanınırlığı yok. Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023'e kadar 50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraş'ımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Sanayisi, tabiatı, tarihiyle güzel bir memleketimiz var. Tanıtımımız olmazsa kimse bilmez. Hafta sonları buralar cıvıl cıvıl olacak. Bu esnafımıza ekmek demektir. EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. Gelecek nesillerimize bırakacak en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak EXPO 2023 Alanı. Burası sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir yaşam alanı haline gelsin diye birçok donatı ekledik. Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, Açık AVM'si, Nikah Sarayı, Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.

LÖSEV Kahramanmaraş Temsilcisi, Gülseren Altay, Başkan Mahçiçek'e teşekkür ederek, "Bugün burada LÖSEV'e kayıtlı olan ailelerimizle birlikte olduk. Başkanımızın sayesinde bir araya gelme imkanı bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Onikişubat Belediyesi ile inşallah daha fazla etkinlikler yapabilmek için gayret edeceğiz. Birlikte güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Hem çocuklarımız, hem de bizler Expo alanına hayran kaldık. Bu proje vasıtasıyla Kahramanmaraş'ın, dünyaya tanıtılacağından ve turizm patlaması yaşayacağımızdan şüphemiz yoktur" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek: 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz
Başkan Mahçiçek: 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz
Başkan Mahçiçek: 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz

Togo Cumhuriyeti, Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, LÖSEV, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mahçiçek: '2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz' - Son Dakika


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