Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da kampta.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya belediye başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir ile il grup başkanvekilleri yer alıyor.

Toplantıya Kayseri büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile birlikte katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndayız. Vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için 'Tevazu, Samimiyet, Gayret' ilkesiyle çalışıyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa Elitaş ve Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Yusuf Ziya Yılmaz'ın tecrübe paylaşımlarıyla başlayan toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ