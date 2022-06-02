Başkan Palancıoğlu: "Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor"

02.06.2022 11:22
Başkan Palancıoğlu: "Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizin her noktasında, tüm ihtiyaçları karşılayacak projeleri yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyerek, Tacettin Veli Mahallesinde yapılan çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizin her noktasında, tüm ihtiyaçları karşılayacak projeleri yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyerek, Tacettin Veli Mahallesinde yapılan çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark çalışmalarını inceledi.

Tacettin Veli Mahallesi'nde 140 bin metrekarenin üzerinde büyük bir alanda çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi'de yaşamak ayrıcalıktır. ve şehir merkezi bizim misafir odamızdır. Dolayısıyla şehir merkezine çok büyük özen göstererek vatandaşlarımızın şehir merkezine geldiğinde güzel ortamla karşılaşması, otopark sorunu çözmemiz, yeşil alan oluşturmamız gibi farklı projelerimiz vardı. Kayseri Lisesi'nin arkasında atıl virane şeklinde olan, mıcırdan, toz topraktan oluşan otoparkla ilgili buradaki hissedarların bir kısmıyla görüşüp çözdüğümüz yerlerde düzenli otoparklanmayı sağlıyoruz. Şehrin merkezinde nitelikli ve güzel bir otopark imkanı sağlayacağız. Tacettin Veli Mahallesi'nde 3 senedir yaptığımız Kızılay'ın Kartal tarafından başlamak üzere, Han, Lale Cami çevresi olmak üzere şu anda büyük bir alanda çalışma yapmaktayız. İnşallah burası önümüzdeki günlerde tamamlanıp bitecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor
Başkan Palancıoğlu: Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor
Başkan Palancıoğlu: Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor
Başkan Palancıoğlu: Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor' - Son Dakika


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