Başkan Seçer, 23 Nisan kutlama programına katıldı - Son Dakika
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Başkan Seçer, 23 Nisan kutlama programına katıldı

Başkan Seçer, 23 Nisan kutlama programına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlama programına katıldı. Seçer, çocuklara güzel günler vaat etti.

23.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:27
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Seçer, "Çocuklarımıza sözümüzdür: güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Başkan Seçer, 23 Nisan dolayısıyla CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, parti yöneticileri ile partililer katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, konuşmalarla devam etti.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı seviyoruz. Tüm çabamız bugüne kadar çocuklarımız içindi, bundan sonra da böyle olacak. Önümüzdeki 5 yılda Mersin'imize hizmet ederken yine çocuklarımızı önceleyeceğiz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları artırarak sürdüreceğiz. Demokrasinin zenginleşmesini, toplum bilinciyle paralel görüyoruz. Demokrasi bilinci toplumda olmalıdır, bunun için de çocuklardan başlamalıyız. Çocuk Meclisi'miz devam edecek.

Belediyeye suratı asık insanlar değil; gülen, oynayan çocuklar girsin. Orası halkın belediyesi, orayı sivilleştirelim. Halk girsin, çocuklar girsin. Başkanlarıma tavsiye ediyorum çocuklara şeker ve dondurma gibi dağıtımlar yapabilirsiniz. 'Dondurmacı Ahmet' diyebilirler, 'Dondurmacı Abdurrahman' veya 'Abdullah' diyebilirler ama mutlaka çocuklarımızın hoşuna giden bu hizmetleri yapalım. Köy Şenlikleri, Genç ve Çocuk Kampı; bunları artıracağız. Çocuklarımızın ve milletimizin güvenini, sevgisini ve saygısını lafla değil, hizmetle ve çalışmakla sağlayabiliriz. Çocuklarımıza sözümüzdür: güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Bayramınız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Seçer, 23 Nisan kutlama programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Seçer, 23 Nisan kutlama programına katıldı - Son Dakika
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