Başkan Sekmen; "12 Mart bir destanın adıdır"
12.03.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk olarak Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Başkan Sekmen, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, şunları kaydetti: "Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916'da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir, 2 yıldan fazla bir süre hilalin mübarek gölgesinden uzakta, harap ve bitap düşerek kederli bir hayat yaşadı. Bu elem dolu günler, Tarih sayfalarına 'Erzurum'un kara günleri' olarak geçmiştir. Ermeni çetelerinin başlattıkları Müslüman-Türk soykırımı, Rus kuvvetlerinin silah ve cephanelerini Ermenilere bırakarak bölgeden çekilmeye başladıkları 1917 yılı sonlarında daha da artmıştır. Rus işgali esnasında gizlice ve münferiden yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve 3 aylık Ermeni idaresinde olan şehrimiz tarihte eşine rastlanmayan bir mezalime ve Müslüman-Türk soykırımına maruz kaldı."

"Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu belirtti. Sekmen, şöyle dedi: "Taşnak, Hınçak ve Ramgavar adlı Ermeni çeteleri Erzurum ve çevresinde; Erzurum-Cinis'te, Tazegül'de, Alaca'da, Ilıca'da, Tepeköy'de, Börekli'de, Dutçu'da, Erzurum merkezde; Yanıkdere'de, Karskapı'da, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Gölbaşı'nda Hacı Ahmet Hanı'nda, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de, Horasan'da, Hınıs'ta, İspir ve Pazaryolu'nda tam bir Müslüman soykırımı gerçekleştirmişlerdir. Ermeni çeteleri üç ay gibi kısa bir zaman zarfında 50 bine yakın sivil ahaliyi kendi yurtlarında, kendi ocaklarında acımasızca katletmişlerdir."

"12 Mart bir destanın adıdır"

"Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Türk Ordusu, milletiyle birlikte Ermeni işgal ve zulmüne son vermiş, Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır. Bu yüzden 12 Mart; Türk'ün tarihinde önemli sayfa, kutlu bir zafer günüdür. 12 Mart; Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart; aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir."

Havuzbaşı'ndaki tören halk oyunları ve mehteran ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.

Başkan Sekmen ve protokol üyeleri, buradaki törenin ardından Karskapı ve Polis Şehitliklerine geçerek aziz şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

