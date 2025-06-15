Başkan Ünlüce Babalar Günü\'nde şehit ve gazi babalarını ile buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Babalar Günü'nde yüreklere dokunan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde şehit babalarını ve gazi babaları unutmadı. Kentpark Kent Lokantasında düzenlenen özel etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, şehit babaları ve gaziler katıldı. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Uluçeşme, ilk kez Babalar Günü özelinde bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, duyarlılığı için Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti.

"Tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim"

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Uluçeşme, ilk kez Babalar Günü özelinde bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, duyarlılığı için Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dumlu ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Başkan Ayşe Ünlüce başta olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi.

"Hepinizin Babalar Gününü kutluyorum"

Başkan Ünlüce de şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında "Bu özel günde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Büyük Park içerisinde sizler için yapacağımız merkezimizle beraber sizinle hep içe içe olacağız. Hepimiz bazen zor günler yaşıyoruz. Zor kayıplar yaşıyoruz ama bunun en güzel çaresi birlikte olmak. Omuz omuza, dayanışmayla bu hayatın ağır yüklerini atlatabilmek. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hepinizin Babalar Gününü kutluyorum. Sizin yetiştirdiğiniz o hayırlı evlatlar sayesinde, o kahramanlar sayesinde bugün buradayız, bir aradayız" dedi. - ESKİŞEHİR