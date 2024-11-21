Başkan Uysal, Turunç Masa Projesi\'nin 10. Yılını Kutladı

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa'nın 10'uncu yaş kutlamasında, 200'e yakın belediyeye sistemi verdiklerini belirterek "Masa kurmak marifet değil, sistem kurmak marifet" dedi.

Başvuru masası, 7/24 destek veren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle 17 Kasım 2024 yılından bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan yönetişim projesi Turunç Masa, 10'uncu yaşını kutladı. İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini belediyeye doğrudan iletmelerini sağlayan ve Muratpaşa'nın nabzını tutan Turunç Masa'nın yaş günü kutlamasına Başkan Uysal da katıldı.

Başkan Uysal, konuşmasında, belirli bir süre içinde halkın taleplerini karşılamak ve hizmet ulaştırmanın özveri ve yüksek disiplin gerektiren bir iş olduğunu belirtti. 200'e yakın belediyeye Turunç Masa projesini ulaştırdıklarını ve örnek olduklarını söyleyen Başkan Uysal şöyle konuştu:

"Turunç Masa hizmeti vazgeçmediğiniz, sürdürülebilir ve sistematik bir takip gerektiriyor. Yeterli mali yapılanma, yeterli personel yapılanması ve araç yapılanması gerektiriyor. Sadece masa kurarak olmuyor. Belediye girişine herkes bir masa kuruyor. Masa kurmak marifet değil, sistem kurmak marifet. Sistem kurmak ve bunu sürdürebilmek marifet." - ANTALYA