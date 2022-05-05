Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

05.05.2022 12:17
Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilk mesai gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilk mesai gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

İlk olarak Mevlana Mahallesi'nde bulunan teknik birimler şantiyesinde saha personelleriyle bayramlaşan Başkan Yalçın burada bir konuşma yaptı. Belediye personeline teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Yalçın, özellikle salgın döneminde çok iyi iş çıkardıklarına dikkat çekerek, "Pandemi döneminde bütün işler belediyenin sırtından geçti. Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık, Allah razı olsun. Talas özelinde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çok başarılı işlere imza attık" dedi.

Zincirin halkaları gibi bir bütün olduklarının altını çizen Başkan Yalçın, "Bir ağaç dalıyla budağıyla derler. Sizler, bizler aynı ağacın dalıyız, budağıyız. Her zaman dikkatli oldunuz, işinizi iyi yaptınız, güzel sonuçlar çıkarttınız. Biz bir ordu gibi her zaman birbirimize kenetleneceğiz. Biz sizden memnunuz, Allah da sizden razı olsun" diye konuştu.

Daha sonra hizmet binasına geçen Başkan Yalçın, burada da odaları tek tek gezerek belediyede görev yapan personelin bayramını tebrik etti. Başkan Yalçın ayrıca, belediye içerisinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek bayramını kutladı. - KAYSERİ

Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: 'Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: 'Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz'

Mustafa Yalçın, Pandemi, Bayram, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement