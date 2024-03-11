Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mersinlilerle Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta yaşayan Mersinlilerle bir araya geldi. Kendilerinin dernek kurma taleplerine olumlu yaklaşan Başkan Yalçın, "Mesajı aldım. Sizin dernek kurmanız için gereken desteği sağlayacağız" dedi.
Düzenlenen geceye Başkan Yalçın'ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, kadın ve gençlik kolları, MHP'nin temsilcileri ile meclis üyeleri katıldı. Salona alkışlarla giren Başkan Yalçın'a yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu. Programın açılış konuşmasını yapan emekli öğretmen Zeynep Arslan, şehirde yaşayan Mersinlilerin büyük bir topluluk olduğunu ve dernek kurma yolunla ilerlediklerini belirterek, "Başkanımız bize büyük destek veriyor. Kendisinin desteğiyle Talas'ta derneğimizin açılmasının çok güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Başkan Yalçın'a fahri hemşehri
Mersinliler Platformu Başkanı Önder Topaktaş da, kendileriyle bir buluşma gerçekleştiren Başkan Yalçın'a teşekkür ederken, " Kayseri'de yaşayan Mersinliler olarak bu gece büyük mutluluk duyuyoruz. Mersin'in sıcakkanlılığını ve misafirperverliğini burada hissetmek bizleri memnun ediyor. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan sayın başkanımız kabul ederlerse fahri hemşehrimiz olarak görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Mersin ve civarının çok değeri var"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise heyecanlandığını ifade ederek, "Yıllar öncesinden Mersinliler buluşmasını sevgili kardeşim Rifat Yörük ile başlatmıştık. Geçenlerde de Mersin'den gelen şair ve yazarlarla bir araya gelerek yine bir Mersin nefesi almıştık. Mersin denilince Mut'a geçip Karacaoğlan'ı gözümüzün önüne getirmemek mümkün değil. Mersin ve civarının çok fazla değeri var. Türkiye'nin her tarafı önemli ama Çukurova, Mersin tarafı bizim ilişkilerimiz açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.
"Doğduğumuz ve doyduğumuz yerde mutlu olmak"
"Doğduğumuz ve doyduğumuz yerde birbirimize mutluluk aşılayarak mutlu olmanın yoluna bakmak lazım" diyen Başkan Yalçın şöyle konuştu:
"En büyük mutluluklarımızın biri de Müslüman, Türk ve bu topraklarda dünyaya gelmiş olmakla beraber cumhuriyetin 100. Yılına da şahitlik etmek ayrı bir mutluluk. Canıyla kanıyla bu toprakları bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimize rahmet olsun."
Mersinlilere dernek ve şenlik sözü
Mersinlilerin dernek kurma mesajını aldığını ifade eden Başkan Yalçın şunları söyledi:
"Mersinlilerin dernek kurmasından ben de çok mutlu olacağım. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa sizin yanınızdayız. Bunun sözünü veriyorum. Ayrıca yazın açık hava konseri ve şenliği de düzenleyelim."
Başkan Yalçın, "Çok şükür 5 yıldan beri koşturduk. Neler yaptığımızı anlatmaya gerek yok. Çünkü siz Zincidere Mesire Alanını, Mevlana Meydan Parkı, 7/24 Kütüphane gibi birçok hizmetimizi bizzat yaşadınız. 100 Ağartan Proje diye çıktığımız yolda 210'un üzerinde hizmet ve yatırım yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Başkan Yalçın'a Mersin'in meşhur Silifke yoğurdu, lokumu, portakal ve Erdemli limonundan oluşan yöresel ürünler sepeti hediye edildi. - KAYSERİ
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