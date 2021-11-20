Üye Girişi
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu - Son Dakika

Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu

20.11.2021 14:28
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yaşayan otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yaşayan otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileri katıldı. Burada yaptığı konuşmada görev yaptığı tüm yerlerde engellilere yönelik proje ve etkinliklerin içerisinde olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "KASKİ'de, Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptığım dönemde, daha sonra KAYTUR'da ve görev üstlendiğim her yerde engellilere yönelik hizmetlerin, projelerin içinde oldum. Bundan da büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Devletimizle birlikte belediyeler olarak önemli işlere imza attık. Bu hususlarda asıl sorumluluk devletimizin. Allah devletimize zeval vermesin. Burada STK'lara da büyük görevler düşüyor. Sizler hem bizleri hem de devletin ilgili kurumlarını çalıştıracaksınız. Hazırladığınız projelerle, etkinliklerle bizlere yön göstereceksiniz. Bilhassa etkinlik ve eğitim için bize proje getirin" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin karşısında Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir engelsiz yaşam merkezini hizmete sunmaya hazırlandığını ifade eden Başkan Yalçın, kendilerinin de Yukarı Talas'ta bir engelsiz yaşam merkezi yapacaklarını dile getirerek, " İzmir'de yaşayan bir hayırseverimiz Talas'ta engelsiz yaşam merkezi yapma sözü verdi. Biz de bunun üzerine İstanbul Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdik ve incelemelerde bulunduk. Gerçekten çok güzel yapmışlar, hoşumuza gitti. Biz de Yukarı Talas'ta Seyir tepesi olarak bilinen yerin az ilerisine yapacağımız merkezin avan projesini hazırladık. Burayı en kısa sürede ilçemize kazandırmaya çalışacağız" diye konuştu. Programda söz alan Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken de Başkan Yalçın'a kendilerine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde bizlere büyük katkıları olmuştu. Şimdi de burada yine bizlerle birlikte ve bizi dinlemeye hazır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımızın sosyal hayatına canlılık katacak bir sosyal tesise ihtiyacımız var. Bu hususta ve diğer tüm sorunlarımızda yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Melikgazi RAM yetkilisi Volkan Karakuş da Talas'ta özel eğitim okulu olmadığına dikkat çekerek, "Bu program için Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz. Bu çocuklarımızın ilaçlı tedavisi yok. En büyük gelişim, eğitim ve sosyal etkinlikle sağlanıyor. Bu bakımdan Talas'a bir özel eğitim okulu kazandırılırsa çok iyi olur. Sizin bu konuda öncülük edeceğinize inanıyoruz" şeklinde görüşlerini aktardı. Programda söz alan veliler de kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, çocukların gelişimine kapı aralayacak sosyal tesis ve etkinlik noktasında destek istediler. Başkan Yalçın da kendilerine eğitim ve etkinlik konusunda proje getirdikleri takdirde her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya yanıt verdi 14:14 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya yanıt verdi Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın

Son Dakika Haberleri
14:11 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor         
14:32
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 14:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement