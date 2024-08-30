Başkan Yetişkin 30 Ağustos'u video ile kutladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yetişkin 30 Ağustos'u video ile kutladı

Başkan Yetişkin 30 Ağustos'u video ile kutladı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

30.08.2024 22:50
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Başkan Yetişkin 30 Ağustos'u video ile kutladı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Aydın halkının milli bağımsızlık mücadelesindeki önemini anlatan içerik, beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayram coşkusu sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Binlerce vatandaş yayınladığı fotoğraf ve videolarla bu anlamlı günün heyecanına ortak oldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın heyecanını ve gururunu düzenlediği programlar ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla en güzel şekilde yansıttı.

Başkan Yetişkin'in kendi sesiyle Kahraman Aydın halkının, milli mücadeleye sunduğu büyük katkının anlatımı ve o döneme ait görüntülerle başlayan video, Yunanlıların işgaline karşı Kuva-yi Milliye ruhuyla Aydın'da gösterilen direnişin Anadolu'daki mücadeleye umut ve direnç kaynağı oluşundan bahsedilmesiyle sürdü.

İçeriğin devamındaki görüntülerde, Başkan Yetişkin, şehitlerin mezarlarına çiçek takdim ederken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Aydın cephesinde mübarek vatanı istila etmeye çalışan düşmanla Kuva-yi Milliye çarpışmakta ve her karış toprağına sadık ve fedakar evlatlarının naaşlarını gömmektedirler" sözleri ile Aydın'ın bağımsızlık savaşındaki yeri bir kez daha izleyicilere aktarıldı.

Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Miralay Şefik, Gökçen Efe, Emir Ayşe Efe, Koca Mustafa Efe ve Ayşe Çavuş gibi isimlerin yanında vatanın kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Yetişkin, sözlerinin sonunda tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Milli duyguları coşturan, günün anlam ve önemini en doğru şekilde yansıtan içerik nedeniyle vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Sosyal Medya, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin 30 Ağustos'u video ile kutladı - Son Dakika

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