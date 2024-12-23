Başkan Yılmaz Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Başkan Yılmaz Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2020 yılında Suriye'de şehit düşen İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti.

23.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2020 yılında Suriye'de şehit düşen İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti. Anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz'e bir kez daha başsağlığı dileklerini ileten Yılmaz, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize minnettarız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Şubat 2020 tarihinde Suriye'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu 4 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini evlerinde ziyaret etti. Anne Süreyya Açıkgöz ve baba Hasan Açıkgöz'e taziye dileklerini ileten Yılmaz, aileyle bir süre sohbet etti.

"Şehit ailelerimiz asla yalnız hissetmeyecek"

Yılmaz, daha sonra şehidin ailesi tarafından müzeye dönüştürülen şehit Açıkgöz'ün odasını gezdi. Hatıra defterine duygularını kaleme döken Yılmaz, vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Süreyya hanım ve Hasan bey, bizlere şehidimizin emaneti. Her daim ziyaret ederek hayır dualarını alacağız. Duygularımızı hangi sözlerle anlatsak çok hafif kalacaktır. Bizler şehitlerimize her zaman minnettarız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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