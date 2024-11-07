Batman'da Organik Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman'da Organik Çilek Hasadı Başladı

Geniş Video İzle

Sason'da 600 aileye geçim kaynağı olan organik çilekte yılın son hasadı Aralık ayında yapılıyor.

07.11.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 3 mevsimde üretimi devam eden organik çilekte yılın son hasadı yapılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 600 aileye geçim kaynağı olan, farklı aromasıyla coğrafi işaret tescilli organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Yılın 3 mevsiminde çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadını yapıyor. Sason ilçesinde çilekte verimli son hasada başladıklarını belirten çilek üreticileri Nisan ayında başladıkları çilek hasadını Aralık ayında bitireceklerini belirtiyor.

Sonbaharda topladıkları çilekleri Doğu ve Güneydoğu illerine göndererek kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını ifade eden çilek üreticisi Süleyman Argın, yılın son hasadına başladıkları söyledi. Argın, "Çilek hasadına Nisan ayında başladık. Çilek, ilçemizde 10 ve 11. aylarda daha verimli oluyor. Çünkü bu aylarda havalar mevsim normallerinde devam ediyor. Meşhur olan organik Sason çeliğimizi en fazla Doğu ve Güneydoğu illerine gönderiliyor. 5 dönüm çilek eken bir aile yaklaşık 500 bin lira gelir elde edebiliyor. Devletimiz bizlere destek verirse daha fazla üretim yapabiliyoruz" dedi.

"Sason'da 600 aile çilek üretimi ile geçimini sağlıyor"

Çilek üretiminin Sason'da 600 ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten çilek üreticilerden İbrahim Değirmenci, verimli geçen 3 mevsimlik çilek sezonunun sonuna geldiklerini belirtti. Değirmenci, "Nisan ayında başladığımız çilek hasadını Kasım ayında devam ettirerek Aralık ayı sonlarında don düşmesiyle birlikte sonlandırıyoruz. Çilek üretimi ilçemizde devlet desteğiyle başladı. Çilek üretimi sayesinde geçimimizi sağlayabiliyoruz. Buradan gidip başka yerlerde çalışmaktansa kalıp kendi köyümüzde çalışarak geçimimizi sağlamayı tercih ediyoruz. Son hasadımızı Diyarbakır, Şanlıurfa gibi yakın illere göndererek satışa sunuyoruz. Organik olduğu için kimyasal ilaç veya gübre kullanmıyoruz. Bundan dolayı tadı, kokusu ve rengi çok güzeldir. Çilek sayesinde ilçede yaklaşık 600 aile geçimini sağlıyor. Biz burada işçi de çalıştırıyoruz. Burada her tarlada yaklaşık 10 kişi çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Batman, Tarım, Yerel, Yaşam, Sason, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Organik Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Organik Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.