Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı ve kurtarıldı.

30.11.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Hasankeyf Kavşağı'nda 34 RG 1457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasankeyf, Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, trafik, Batman, Polis, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
08:23 Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı
08:08 Sevilen dizinin final sebebi belli oldu Sevilen dizinin final sebebi belli oldu
08:02 Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler’e su vermemişler Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
03:46 Gazze’de son 24 saatte 100’e yakın Filistinli öldürüldü Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
00:56 Samsun’da tost kavgası Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı Samsun'da tost kavgası! Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı
00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 21:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.