Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
BATMAN - Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Hasankeyf Kavşağı'nda 34 RG 1457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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