Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı

Batman\'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşayan 1895 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 129. yaşını kutladı. Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler, Ak'ı ziyaret ederek doğum günü pastası götürdü. Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

24.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı.

İlçenin Geçitaltı köyünde yaşayan 1895 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 129. yaşına girdi. Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü. Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşı kutlandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'ın Kozluk ilçesinde 129 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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