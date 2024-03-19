Bayburt Belediye Başkanı Engelli ve Yetimlerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci belediyenin ev sahipliğinde Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi organizasyonuyla düzenlenen iftar yemeğinde engelli vatandaşlar ve yetim çocuklar ile bir araya geldi. Başkan Pekmezci iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirlerine "hoş geldiniz" dedi. Daha sonra ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

İftar sonrası konuşan Başkan Pekmezci, "Çok kıymetli engelli kardeşlerimiz ve rabbimizin bizlere emaneti olan yetim yavrularımız, bu güzel akşamda düzenlediğimiz iftar yemeğinde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla, selamlıyor bolluk, bereket ve rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Sevgili yavrularımız, yetimlere sahip çıkmak bizlere merhamet medeniyetimizin bir getirisidir. Bizlerin bu coğrafyadaki hakimiyetimizi sağlayan en önemli unsurların başında merhamet gelir. Biz, merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Tarihimize baktığınızda her şeyde merhamet ile ilgili bir unsur göreceksiniz. Yoksula, yetime, öksüze, yolda kalmışa, hayvanlardan bitkilere kadar her şeye merhamet elini uzatan bir medeniyetin, bir kültürün temsilcisi olarak hep gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların hayata dört elle, kuvvetle sarılabilmesi, her alanda kendilerini geliştirip yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için herkesin üzerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Pekmezci, "Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Bayburt Belediye Başkanı olarak Bayburt'u düzenlerken engelli kardeşlerimizin varlığını hissederek parklarımızı, caddelerimizi, sokaklarımızı dizayn ettik ve bundan sonrada dizayn edeceğimizden hiçbir kardeşimin endişesi olmasın. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerindendir. Bu iftar programının düzenlenmesi sürecinde bizleri sizlerle buluşturan Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İnsani Yardım Vakfına teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda bu iftar sofrasında hemşehrilerimizle bir arada olmanın ve Allah'ın lütfettiği güzellikleri birlikte paylaşmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzde bir bayram var. Rabbim hepimizi sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlara ulaştırsın diyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serhat Kılıç ile İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat ise iftar organizasyonu için Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler.

Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serhat Kılıç, İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat, engelli vatandaşlar ve yetim çocuklar katıldı. - BAYBURT