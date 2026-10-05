Bayburt Belediyesi 23 personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verdi

Bayburt Belediyesi bünyesinde görev yapan 23 personele, psikolojik ilk yardım konusunda eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anında doğru yaklaşım ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı.

Sosyolog Gülsüm Zanbal tarafından verilen eğitimde, afetlerden etkilenen bireylerle iletişim kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Personele, kriz ortamlarında kişilerin ihtiyaçlarının doğru şekilde fark edilmesi ve uygun iletişim kurulmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Programda ayrıca psikolojik ilk yardımın afet sonrasında bireylerin yaşadığı stres ve kaygıyla başa çıkmalarına destek olabilecek temel uygulamaları hakkında bilgi verildi.