Bayburt Belediyesi Miraç Kandili\'nde Kandil Simidi Dağıttı

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Miraç kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da camiler hıncahınç dolarken, Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Yatsı namazı ve kandil için camileri dolduran vatandaşlar, depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için dualar ettiler. Namazdan çıkan cami cemaatine, zabıta ekipleri kandil simidi ikram ederek, kandillerini kutladılar.

Bayburt Belediyesinin her kandilde kandil simidi dağıttığını söyleyen Murat Demir isimli vatandaş, geleneği devam ettiren Bayburt Belediyesi ve ekibine teşekkür etti, Demir, "Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Acılı ailelere rabbim dayanma gücü versin" dedi. - BAYBURT