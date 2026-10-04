Bayburt'da turizm toplantısında tel helvası ve kahve geleneği görüşüldü - Son Dakika
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Bayburt'da turizm toplantısında tel helvası ve kahve geleneği görüşüldü

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Bayburt\'da turizm toplantısında tel helvası ve kahve geleneği görüşüldü
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığındaki İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda turizm ve tanıtım çalışmaları görüşüldü. Toplantıda tel helvasının kültürel miras listesine alınması, kesir kesme ve kahve içme geleneklerinin kayıt altına alınması değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, kültürel değerlerinin tanıtılması ve turizm alanında yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, 'Bayburt Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası' kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, ilin turizm değerlerinin tanıtım çalışmaları ve yeni tanıtım projeleri ele alındı.

Bayburt'a özgü geleneksel tel helvasının Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için yürütülen çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, kentte yaşatılan kesir kesme ve kahve içme geleneklerinin kültürel miras açısından belgelenerek kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Bayburt'un kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve turizm faaliyetlerinde daha etkin şekilde değerlendirilmesine ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'da turizm toplantısında tel helvası ve kahve geleneği görüşüldü - Son Dakika
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