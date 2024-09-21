Bayburt\'ta Cami-Genç Buluşması

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Bayburt İl Müftülüğü 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla kadınlara yönelik 'Cami-Genç Buluşması' düzenledi.

Merkez Yusufiye Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şiir ve ilahi dinletileri ile devam eden programda Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' üzerine sohbet gerçekleştirdi. Programda başta Doğu Türkistan, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlar için dualar edildi.

Programın sonunda bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi. Camiyi dolduran gençler, Altun'a merak ettiği soruları sordular. Soruların cevaplanmasının ardından, program son buldu. - BAYBURT