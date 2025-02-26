Bayburt\'ta Evde Nüfus Hizmeti

Yerel

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün başlattığı 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında Bayburt'un Demirözü ilçesinde nüfus müdürlüğüne gidemeyen yaşlı kadının kimlik kartı yenileme başvurusu, evinde alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti projesi çerçevesinde ilçede ikamet eden yaşlı kadın evinde ziyaret edilerek, kimlik kartı yenileme başvurusu yapıldı. Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten Demirözülü vatandaş, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Yasin Şahin'e ve başvurusunu alan İlçe Nüfus Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu sosyal projeyle T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli olan vatandaşların kimlik kartı başvuruları adreslerinde alınıyor. Yakınları tarafından yaşlılık, engellilik ve mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gidemeyeceğini beyan eden vatandaşların başvuruları incelendikten sonra kişinin adresine gidilerek kimlik kartı başvurusu oluşturuluyor. İşlemleri tamamlanan ve Genel Müdürlük tarafından basılan yeni kimlik kartı ise kişinin adresine gönderiliyor. - BAYBURT