Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Valilikte görev yapan kadın personellerle bir araya gelerek günlerini kutladı.
Kadınların toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapan Vali Eldivan, emekleri ve özverili çalışmaları için tüm kadın çalışanlara teşekkür etti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt’ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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