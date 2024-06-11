Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Başkanlığında KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısında 2023 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi kapsamında Bayburt'a tahsil edilen ödenek ile yapılan yol, su ve kanalizasyon başta olmak üzere devam eden projeler değerlendirildi.

Vali Eldivan, 2024 yılı KÖYDES programı çerçevesinde Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü İlçelerine bağlı köylerin alt ve üst yapı giderlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekle planlanan çalışmalara devam edileceğini ifade ederek, 2024 yılı KÖYDES ödeneğinin Bayburt'a hayırlı olmasını diledi. - BAYBURT