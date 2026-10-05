Bayburt'ta okul müdürleriyle taşımalı eğitimde güvenli ulaşım masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta okul müdürleriyle taşımalı eğitimde güvenli ulaşım masaya yatırıldı

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Bayburt\'ta okul müdürleriyle taşımalı eğitimde güvenli ulaşım masaya yatırıldı
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Bayburt'ta taşıma merkezi okulların müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda taşımalı eğitimin etkin yürütülmesi, güvenli ulaşım, sahadaki ihtiyaçlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Bayburt'ta taşıma merkezi okulların müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, taşıma yoluyla eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaştırılmasına ve eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında okullarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin ulaşım sürecinde güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, okul müdürlerinin taşımalı eğitim sürecinde karşılaştıkları konular ve sahadaki ihtiyaçlar üzerinde duruldu. Karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ömer Faruk KahramanBayburtEğitimYerelSon Dakika

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