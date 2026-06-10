Bayburt'ta Orman Yangını Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Orman Yangını Eğitimi Tamamlandı

Bayburt\'ta Orman Yangını Eğitimi Tamamlandı
10.06.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 2 gün süren orman yangınları müdahale eğitimi, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdi.

Bayburt'ta, orman yangınlarına müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimine kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimde, orman yangınlarına müdahale süreçleri ile afet anlarında kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Eğitimde, yangınların yalnızca söndürme çalışmalarını değil; tahliye, barınma, sağlık, ulaşım, haberleşme ve güvenlik gibi birçok alanı da doğrudan etkilediği vurgulandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen eğitimlerde, yangın sırasında kurumların görev ve sorumlulukları, koordinasyon mekanizmaları, olay komuta süreçleri ve sahadaki ekiplerin birlikte hareket etmesine yönelik konular değerlendirildi.

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen eğitim programında, katılımcıların afet anındaki kurumsal reflekslerinin güçlendirilmesine ilişkin bilgilendirme yapılırken, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Sivil Toplum, Bayburt, Eğitim, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Orman Yangını Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
İlaç devi rakibini satın alıyor İlaç devi rakibini satın alıyor
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

09:26
Maçın önüne geçen olay Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
08:59
Efsane boksöre güvercin sürprizi
Efsane boksöre güvercin sürprizi
08:56
Herkes merakla bekliyordu Osimhen için karar çıktı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 09:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Orman Yangını Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.