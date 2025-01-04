Bayburtlu şehit Çağlayan Irmak kabri başında dualarla anıldı

Yerel

Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, şehadetinin 27'inci yılında Bayburt'un Arpalı beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

4 Ocak 1997 yılında Şırnak'ın Cudi dağında hain terör örgütü PKK ile girilen çatışmada bir asker yaralanmıştı. Yaralanan askerin yarasını sardığı esnada teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak şehit olmuştu. Şehit üsteğmen Irmak'ın şehadetinin sene-i devriyesinde Arpalı'da anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, şehit Çağlayan Irmak için kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. - BAYBURT