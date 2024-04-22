Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, haftaya erken saatlerde mesaiye başladı

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, haftanın ilk mesaisine saat 06.00'da fen işleri, temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ziyaretleriyle başladı. Her zaman birlik ve dayanışma içinde olacaklarını vurgulayan Başkan Önal, "Bayraklı'ya en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız" dedi.

Seçim çalışmaları sırasında her fırsatta sokakta olacağının altını çizen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni haftanın ilk mesaisine sabah erken saatlerde belediye birimleri ziyaretleriyle başladı. Saat 06.00'da Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli işçilerle buluşan Başkan Önal, "Bayraklı'da çıktığımız bu yolda tüm arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bu kapsamda fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşlarımızla buluştuk. Bugüne kadar gece-gündüz demeden ilçemizin sokaklarında en iyisini vermek için çalışan mesai arkadaşlarımla Bayraklımıza hizmet edeceğiz. Bizleri bu görevlere getiren Bayraklılı komşularımızın güvenlerini boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız" dedi. - İZMİR