Bayraktar Kırşehir'de Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
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Bayraktar Kırşehir'de Üreticilerle Buluştu

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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, zirai don nedeniyle etkilen üreticileri dinleyip arazide inceleme yaptı.

22.04.2025 20:09
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kırşehir'de üreticilerle bir araya geldi

KIRŞEHİR - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırşehir'de üreticilerle bir araya geldi, zirai dondan etkilenen arazide incelemede bulundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırşehir'de üreticilerle bir araya geldi, zirai dondan etkilenen arazide incelemede bulundu. İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bayraktar, "Ülkemizde büyük bir afet yaşıyoruz. Afetin başladığı günden bu yana Türkiye'nin birçok yerinde üretim ciddi şekilde etkilendi. Meyve ve tahıl üretiminde büyük sıkıntılar var. İklim değişikliği bütün sektörleri vuruyor ama tarım sektörü için bu bir felaket haline geldi" dedi.

Mevsimsel kaymaların artık daha sık yaşanacağını belirten Bayraktar, "Ocak ayında yağış bekledik, kurak geçti. Şubat kurak geçti, sadece dolu olayı yaşadık. Mart ayında da yeterli yağış alamadık. Nisan ayı umutlarımızı bağladığımız bir dönemdi. Başlangıçta gelen yağışlar bizi mutlu etti ancak ardından gelen kar yağışı ve 10 Nisan'dan itibaren 3 gün üst üste yaşanan don olayları büyük zarara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Tarımda çalışanların sosyal güvencelerine de dikkat çeken Bayraktar, "Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çiftçi sayısı 500 binin altına düştü. Primler yükseldikçe çiftçimizin ödeme gücü kalmadı. Gençlerimiz köyde kalsın istiyoruz. Bunun için onların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Bu, gençlerin köyde kalması için önemli bir gerekçe olabilir" diye konuştu.

Bayraktar, tarım sektöründe çalışanların desteklenmesinin, ülkenin gıda güvencesi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, pozitif ayrımcılık uygulamaya vurgu yaptı.

Tarım arazisi incelenmesi ardından Ziraat Odası Kırşehir Şubesine geçen Bayraktar, şehrin genel durumu hakkında Oda Başkanı Mevlüt Toprak'tan bilgi aldıktan sonra şehirden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraktar Kırşehir'de Üreticilerle Buluştu - Son Dakika

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