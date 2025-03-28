Bayram Trafiği Kocaeli\'de Yoğunlaşıyor

Ramazan Bayramı tatil dolayısıyla yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yarın başlayacak 9 günlük bayram tatiline vatandaşlar bugünden yola çıkmaya başlarken, mesai bitimi sonrasında trafiğin daha yoğun olması bekleniyor. - KOCAELİ