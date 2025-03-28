Bayramda Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayramda Trafik Denetimleri Arttı

Bayramda Trafik Denetimleri Arttı

Ramazan Bayramı boyunca EDS ve radarlarla gece gündüz denetim yapılacak. 69 bin 11 personel görevde.

28.03.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve radarlarla denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Bugün başlayacak 9 günlük bayram tatili nedeniyle başkentte trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak sürücüleri denetleyecek. Jandarma ve polis ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel ile gerçekleştirilecek kontroller, trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına bayram boyunca devam edecek.

"Bayram boyunca EDS ve radarlar gece gündüz denetim yapılacak"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle şehirlerarası trafikte yoğunluk beklediklerini dile getirerek, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı olarak bakanımızın talimatıyla polis ve jandarma ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak. Vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü tedbiri aldık. Bayram kazalarında en önemli yeri maalesef hız kazaları alıyor. Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca yine elektrik denetim sistemlerimiz, hız koridorlarımızda bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve dronlarla denetim yapacağız. Her alanda, her türlü denetimi gerçekleştireceğiz ama bunların hiçbiri aslında vatandaşlarımıza ceza yazmak için değil. Kaza ve can kayıplarını azaltmak için bu denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramda Trafik Denetimleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement