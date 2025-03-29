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Yerel

Bayramda Trafik Kazalarına Dikkat!

Bayramda Trafik Kazalarına Dikkat!

İzmir'de Ramazan Bayramı tatiliyle artan trafik yoğunluğuna karşı sürücülere önemli uyarılar yapıldı.

29.03.2025 10:14
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Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekerek, sürücülere önemli uyarılarda bulunan İzmir- Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, "Bayram tatillerinde kara yollarında trafik yoğunluğunun ciddi oranda artıyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama nedeniyle yaşanan kazaların birçok ailede derin acılara yol açıyor" dedi.

İzmir'de 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu başladı. Yiyitalp, bayram için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkacak sürücüleri trafik kurallarına uymaya, sinirlerine hakim olmaya, aşırı hızdan ve hatalı sollama yapmaktan kaçınmaya davet etti. Yiyitalp, "Her bayram öncesi ve sonrasında tedbirsizlik ve alınmayan önlemler nedeniyle yaşanan trafik kazaları, yüzlerce ailenin bayram sevincini yasa boğuyor. Kazalar, öksüz kalan çocuklar, ömür boyu sürecek sakatlıklar ve milyonlarca liralık maddi hasarla sonuçlanıyor. Bu durum hepimizi derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Araç bakımı hayat kurtarır"

Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaya çağıran Yiyitalp, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekti. Uzun yolculuklarda en az 3 saatte bir mola verilmesi gerektiğini belirten Yiyitalp, "Ramazan Bayramı öncesi yola çıkacak tüm sürücüler, araçlarının genel bakımını mutlaka yaptırmalı. Lastiklerin durumu ve far ayarları ihmal edilmemeli. Uygun olmayan lastikler kaza riskini artırır. Sıcak havanın olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak uykusuz ve yorgun yola çıkılmamalı" diye konuştu.

Yiyitalp, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine atıfta bulunarak, "Ölümle sonuçlanan her 3 kazadan biri aşırı hızdan kaynaklanıyor. Yüksek hız, görme ve algılama yeteneğini olumsuz etkilerken, kaza sonrası yaralanma ve ölüm riskini artırıyor. Sürücüler, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamalı, hız sınırlarına uymalı. En iyi sürücü, hız yapan değil, kaza yapmayandır" sözlerini söyledi.

Başkan Yiyitalp, bayramın sevdiklerimizle huzur içinde geçirilmesi için sürücülerden trafikte sevgi, saygı ve sabırla hareket etmelerini istedi. "Trafik kurallarına uyarsak kazalar büyük ölçüde azalır. Bayram sevincimizi hüzne çevirmeyelim" diyen Yiyitalp, emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını hatırlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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