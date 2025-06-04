Tatvan'da doğan bebek Ankara'ya sevk edildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Alparmak soyadlı erkek bebek, doğumdan kısa süre sonra sağlık durumu nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

1 Haziran 2025 tarihinde Tatvan Devlet Hastanesinde doğan bebekte "pulmoner hipertansiyon" ve "konjenital pnömoni" tanıları konuldu. Durumunun ciddiyeti üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından bebeğin daha ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakli gerçekleştirildi.

Yetkililer, bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm müdahalelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.