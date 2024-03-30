Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Görev Süresi Sonunda Teşekkür Ziyaretlerinde Bulundu

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31 Mart'ta görev süresi sona erecek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ımızda ortak akıl vurgusu ile hizmet etmek için tüm kurumlar ile koordine halinde çalıştık" dedi.

Başkan Zeybek, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Belediye Başkanlığı görevini yeni seçilecek yönetime devir edecek olması nedeniyle, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken, Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'a veda ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında, bugüne kadar sağladıkları destek için kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Zeybek görev süresi içinde tüm kurumlarla iş birliği halinde çalışmaya özen gösterdiklerini aktararak, "Afyonkarahisar'ımızda ortak akıl vurgusu ile hizmet etmek için tüm kurumlar ile koordine halinde çalıştık. Şehrimizde birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmada bizlere destek sağlayan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR