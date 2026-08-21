Belen-Topboğazı Tüneli Projesi İlerlemesi - Son Dakika
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Belen-Topboğazı Tüneli Projesi İlerlemesi

Belen-Topboğazı Tüneli Projesi İlerlemesi
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Hatay'da Belen-Topboğazı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor, seyahat süresi 45'ten 10 dakikaya düşecek.

Hatay'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Belen-Topboğazı Tüneli ve otoyol projesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında; bin 200'ün üzerinde personel görev alırken, 223 iş makinesiyle sahada aktif olarak çalışıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Belen'de 793 ve 778 metre uzunluğundaki iki tünel ile Derebahçe mevkisindeki bin 320 metre uzunluğundaki viyadük tamamlandı. Güzergah üzerinde yer alan çift tüp tünellerde çalışmalar devam ediyor.

Amanos Dağları'nı aşacak 8 bin 569 ve 8 bin 543 metre uzunluğundaki T2 tünellerinde yaklaşık bin 400 metrelik bölüm tamamlanırken, tünel açma çalışmaları sürdürülüyor. Projede bin 200'ün üzerinde personel ile 223 iş makinesi ve ekipman görev yapıyor.

Projenin tamamlanmasıyla İskenderun-Antakya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3,5 milyar TL zaman ve 1 milyar TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 4,5 milyar TL ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

Toplam 17 kilometre uzunluğunda ve 2x3 şeritli olarak inşa edilen otoyolun tamamlanmasıyla İskenderun'dan Amik Ovası'na daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Belen, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belen-Topboğazı Tüneli Projesi İlerlemesi - Son Dakika

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