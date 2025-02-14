Berat Kandili'nde İkramlar - Son Dakika
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Berat Kandili'nde İkramlar

Berat Kandili\'nde İkramlar

Bakanlık, bünyesindeki camilerde Berat Kandili'nde salep ve simit ikram etti.

14.02.2025 10:33
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan Berat Kandili'nde 81 ilde vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu. Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri de Emirsultan Camisi'nin yanısıra Bilecik, Sakarya ve Yalova'da vatandaşların kandilini kutladı.

Berat Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde program düzenlendi. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Emir Sultan Camii, Bilecik Söğüt'te Çelebi Sultan Mehmed Camii, Sakarya'da Orhan Camii ve Yalova'da Rüstem Paşa Camii'nde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Camilerde vakıf hizmetkarları ve bağışçılar için de Berat kandilinde dualar edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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